В Роспотребнадзоре заявили о мерах для купирования риска завоза оспы обезьян в РФ

В России принимаются все меры для купирования рисков завоза оспы обезьян. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Необходимости в ведении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян.

С начала вспышки оспы обезьян в РФ было подтверждено два случая заболевания, оба заболевших были выписаны после полного выздоровления.

Ранее в этот день в ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. В организации сообщили, что в ряде регионов продолжается передача инфекции, поэтому вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне.

20 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось, однако в нескольких странах вспышка болезни еще на пиковой стадии.

Как отмечается в восьмом ситуационном докладе о вспышке оспы обезьян, по состоянию на 16 октября в 109 государствах было зарегистрировано 73 437 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, от болезни скончались 29 человек.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).