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Илон Маск обвинил AP в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше

Маск обвинил Associated Press в публикации ложных сведений о ЧП с ракетами в Польше
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Фото: Polska Policja
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Американский предприниматель Илон Маск обвинил Associated Press (AP) в публикации ложных данных о падении ракеты на территории Польши. Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 22 ноября.

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Маск прокомментировал предложение одного из пользователей блокировать профили «левых» СМИ, распространяющих фейки.

«Не существует возможности полностью ограничить доступ даже для самых левых аккаунтов, продвигающих абсолютную ложь. Даже для Associated Press с их сфабрикованным отчетом о попадании российских ракет в Польшу», — заявил он.

Бизнесмен также добавил, что подобные действия провоцируют эскалацию российско-украинского конфликта и усиливают напряженность.

Накануне стало известно, что агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о падении «российских ракет» в Польше. Соответствующий материал был удален с сайта и заменен опровержением редактора.

В Минобороны РФ в свою очередь назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты.

На следующий день президент США по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.

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