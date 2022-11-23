Илон Маск обвинил AP в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше
Американский предприниматель Илон Маск обвинил Associated Press (AP) в публикации ложных данных о падении ракеты на территории Польши. Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 22 ноября.
Маск прокомментировал предложение одного из пользователей блокировать профили «левых» СМИ, распространяющих фейки.
«Не существует возможности полностью ограничить доступ даже для самых левых аккаунтов, продвигающих абсолютную ложь. Даже для Associated Press с их сфабрикованным отчетом о попадании российских ракет в Польшу», — заявил он.
Бизнесмен также добавил, что подобные действия провоцируют эскалацию российско-украинского конфликта и усиливают напряженность.
Накануне стало известно, что агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о падении «российских ракет» в Польше. Соответствующий материал был удален с сайта и заменен опровержением редактора.
В Минобороны РФ в свою очередь назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты.
На следующий день президент США по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.
После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.