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Associated Press уволило писавшего об инциденте с ракетой в Польше журналиста

Агентство Associated Press уволило журналиста, сообщившего о падении в Польше «российских ракет»
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Фото: REUTERS/Poland's President Office/KPRP/Jakub Szymczuk
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Агентство Associated Press (AP) уволило журналиста, который написал о падении «российских ракет» в Польше. Об этом 21 ноября сообщил портал The Daily Beast.

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«В понедельник агентство AP уволило Джеймса ЛаПорту, репортера-расследователя, ответственного за эту историю», — говорится в материале.

Отмечается, что в статье, которая была написана совместно с Джоном Лестером, продолжающим работать в агентстве, информация приписывалась одному «высокопоставленному сотруднику разведки США». При этом в AP сослались на правило журналистики о том, что источников для материала должно быть минимум два.

В итоге статья, в которой заявлялось, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО», и «напугавшие большую часть мира в прошлый вторник», была удалена. Вместо нее появилась заметка редактора. В ней утверждается, что единственный источник был неверен, и что ракеты, скорее всего, были выпущены Украиной.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке страны, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете.

В Москве домыслы о вероятном отношении России к инциденту назвали провокацией, подчеркнув, что Вооруженные силы страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию Запада очередным взрывом «оголтелой русофобии», которая не основана на реальных данных.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

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