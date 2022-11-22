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Сборная Аргентины проиграла первый матч ЧМ впервые с 1990 года

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Сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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На 10-й минуте матча счет открыл аргентинский нападающий Лионель Месси. Позже арбитр встречи Славко Винчич из-за офсайдов не засчитал еще три гола аргентинцев. За весь первый тайм сборная Аргентины семь раз попала в офсайд.

В начале второго тайма саудовцы дважды поразили ворота аргентинцев: на 48-й минуте гол забил нападающий Салех аш-Шехри, а на 53-й — полузащитник Салим аль-Давсари.

Кроме того, в ходе игры защитник сборной Саудовской Аравии Яссер Аль-Шахрани потерял сознание после столкновения с вратарем своей команды Мохаммедом Аль-Оваисом. Игрока унесли с поля на носилках.

Месси отметил, что у сборной Аргентины нет никаких оправданий после поражения. По его словам, «это очень тяжелый удар для всех».

Накануне сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа. Эта ничья стала первой в рамках ЧМ-2022 в Катаре.

В то же время англичане обошли сборную Ирана со счетом 6:2. В ходе матча иранский вратарь Алиреза Бейраванд столкнулся с игроком своей команды Маджидом Хоссейни и получил травму.

Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

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