«Хочется, чтобы Месси или Роналду все-таки выиграли свой ЧМ»

В прошедшие выходные в Самаре случился идеальный этап «Гран-при» по фигурному катанию. Именно так и должен выглядеть полноценный спортивный турнир — с кучей нестандартных событий, скандалов и плотной борьбой. Кроме пар, где ожидаемо выиграл дуэт Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они 25 баллов привезли ближайшим преследователям Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову. В Самаре Бойкова и Козловский в сумме набрали 239 баллов, не так уж и много проиграли заочно Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, своим напарникам по группе. У тех было 247 баллов на предыдущем этапе.

После отличных прокатов в Самаре Бойкова и Козловский очень интересно поговорили с «Известиями». Чемпионы Европы, призеры ЧМ рассказали о фишечках Москвиной, подкололи хоккеистов и даже оценили возможную продажу пива на фигурном катании.

«Хочется развития нашего вида спорта до такого уровня, чтобы хоккеисты под нас подстраивались»

— Александра, Дмитрий, как ощущения от выступления в Самаре?

Козловский: Прекрасно, наконец-то выкатали нашу произвольную программу чисто на соревнованиях, со сложным набором, в по-настоящему напряжённой соревновательной обстановке. Мы рады, что нам удалась эта маленькая победа, пусть это будет хорошим началом больших успехов.

— Саша, вы эмоционально отреагировали на концовку — у вас глаза на мокром месте.

Бойкова: Не хочу вдаваться в подробности, была тяжёлая подготовка к этому старту. Об этом знают только наши близкие и тренеры. Я думаю, они вместе с нами переживали, вместе с нами радовались. Конечно, то, что мы откатали чисто, это в первую очередь для меня большая победа и достижение. Как и для моего партнёра, которого я опять на разминке понервировала, но ничего, главное — в прокате не нервировала (смеётся).

— Здесь, в отличие от Сочи, полный зал, наверное, это тоже важно.

Козловский: Нам очень нравится новая арена в Самаре. Нравится, что увидели полный зал, который поддерживает спортсменов. Рады, что показали чистый прокат. Все-таки, энергию в первую очередь дают зрители.

Бойкова: Зал всегда заряжает, и ты лучше катаешься. Зал отдает энергию тебе, ты делишься своей с залом. Происходит симбиоз.

— А когда зрители выбегают на лед?

Козловский: Я такого еще не видел. Выбегание болельщиков — это нонсенс. Все должно быть в рамках безопасности. Главное, чтобы никто не пострадал. А если бы он поскользнулся и упал?

— Как вам сам лед? Хорошего качества?

Козловский: Хороший, действительно профессиональный. Новая арена, надеюсь, в будущем она будет принимать самые крупные соревнования. Возможно, здесь даже пройдёт чемпионат России. Мне кажется, арена к этому абсолютно готова.

— Канадский формат площадки не мешал?

Бойкова: Нет. Здесь лёд побольше, чем хоккейный. На самом деле, главное — что он катучий, а всё остальное уже не мешает. Ты подстраиваешься под арену. Конечно, Тамара Николаевна [Москвина] выставляет фишечки у нас на четыре метра от бортика, чтобы мы привыкали к хоккейной арене. В Сочи повезло, что стандартный лёд, а здесь всего на два метра уже и короче. Поэтому особой разницы нет.

Козловский: Признаться, не хотелось бы, чтобы фигурное катание стремилось в направлении сужения льда. Хочется развития нашего вида спорта до такого уровня, чтобы хоккеисты под нас подстраивались.

«Сейчас докатаю и наверну кусочек пиццы»

— Сравните свой прогресс с Сочи?

Козловский: Нам помогает опыт этого сезона. Мы будем чувствовать программы лучше. В Сочи мы катались по‑другому.

— А вы вообще, как все — боретесь за чистые прокаты, а не за первое место?

Козловский: Борьба в спорте есть всегда. Мы боремся за первые места. Мы конкурируем с другими спортсменами, чтобы оказаться на пьедестале. Поверьте, когда мы говорим, что хотим чистый прокат — это правда. Он ведь позволяет победить.

— Тогда довольны ли вы именно баллами?

Бойкова: На каждом этапе разное судейство, сравнивать сейчас неправильно. Когда будем на чемпионате России, там и будем смотреть. Техбригады сейчас меняются на разных стартах.

— За чемпионатом мира по футболу будете следить?

Козловский: Я сконцентрирован на своем чемпионате. А так, конечно, буду следить за чемпионатом мира, интересное мероприятие. Он же раз в четыре года. Центральное событие в мировом спорте. Хочется, чтобы Месси или Роналду все-таки выиграли свой ЧМ.

— Один из главных скандалов турнира: запрет пива на стадионах. Стоит ли разрешить его в фигурном катании?

Козловский: Только если безалкогольное.

Бойкова: Мне не нравится запах пива. Когда мы катались на турнирах в США и Канаде, там зрители ели пиццу, попкорн, прямо на трибунах. Ты катаешься и чувствуешь все эти запахи. Думаешь: «Сейчас докатаю и наверну кусочек пиццы».

Козловский: Действительно, напиток, о котором вы говорите, имеет достаточно специфический запах. Люди имеют право на свое частное пространство, на то, чтобы им было комфортно. Тем более, что на ЧМ по футболу зрители тратят немалые деньги — на самолет, на проживание, на сами матчи.