Лед на Волге: чего ждать от этапа «Гран-при» в Самаре

Серия «Гран-при России» постепенно подходит к своему логическому завершению. 17 ноября стартовал пятый, предпоследний этап — на этот раз соревнования проходят в Самаре. Это единственный город из пяти, где ранее не проходил Кубок России. Вернее, в Самарской области крупные турниры по фигурному катанию были, но раньше их отдавали провинциальным центрам — Сызрани и Тольятти. После переосмысления важности внутренних стартов соревнования решили передать столице региона, а заодно оценить готовность новой местной ледовой арены. За чем и за кем нам следить с трибун ССК им. Высоцкого и по телевизору — в материале «Известий».

Трусова против Самоделкиной

Самара — относительно новый город на карте фигурного катания России. Дело в том, что долгое время там не было крупной арены, на которой возможно проведение масштабных всероссийских соревнований. В прошлом году открылся многофункциональный дворец на Малогвардейской улице. Стадион носит имя барда Владимира Высоцкого и здесь играет сейчас местная хоккейная и баскетбольная команды. А теперь выступят и лучшие в стране фигуристы. По крайней мере эксперты уверены, что «Гран-при России» в прямой конкуренции с «Гран-при» от ISU побеждает.

— У нас много талантливых спортсменов и от каждого можно ожидать чего-то интересного, — сказала «Известиям» тренер, призер чемпионата России Катарина Гербольдт. — Пока что все соревнования развиваются очень драматично и конкурентно. Сравним хотя бы результаты на нашем «Гран-при» и на мировом. У нас они более зрелищные и, мне кажется, вскоре мир подумает, как закупать наши трансляции, а не картинку с соревнований ISU.

Середина ноября в фигурном катании — это уже разгар сезона, когда у большинства спортсменов за плечами по несколько крупных стартов. В серии «Гран-при России» каждый по идее должен выступить на двух этапах. Как минимум по одному сейчас у многих, а некоторые фигуристы успели пройти даже оба своих этапа и теперь ждут подсчета очков. К примеру, у девушек лидер — Камила Валиева и после этапа в Самаре никто не сможет к ней приблизиться. Потому что самые успешные фигуристки прошлых этапов, которые доехали до города на Волге — Александра Трусова и Софья Самоделкина. Обе спортсменки сейчас тренируются у Светланы Соколовской и выступали раньше вместе в Сочи. К удивлению многих, Самоделкина на берегу Черного моря была сильнее Трусовой. Тем не менее победа тогда осталась за Аделией Петросян, так что максимального количества очков не будет теперь ни у одной из них.

Победители и интрига

И все же победа на этапе в Самаре наверняка будет оспариваться между Трусовой и Самоделкиной. За Анной Фроловой, вероятно, будет третья позиция. Изначально в числе претенденток на пьедестал была еще Софья Муравьева, но спортсменка «Ангелов Плющенко» предпочла этап в Перми.

— Скорее всего Трусова и Самоделкина будут впереди, их уровень сильно отличается от других девочек, — считает Катарина Гербольдт. — А вот кто конкретно победит сказать тяжело. Все тренируются, все стараются. Поэтому пока что не стоит делать далеко идущих выводов. В сезон пока что еще люди входят, бывают ошибки. Так что не стоит кого-то называть лидером.

Если судить по результатам, то фаворит скорее Самоделкина. Софья сейчас успешнее выполняет элементы ультра-си и выглядит более мотивированной. Трусова еще переживает слом привычной для нее тренировочной системы и по ощущениям пока не до конца адаптировалась к команде Соколовской.

Тем не менее без поддержки в Самаре Александра не останется. Помимо тренера и (вероятно) вечных спутников фигуристки домашних животных ее ждет молодой человек. Возлюбленный Трусовой Марк Кондратюк был с ней и в Сочи, где выступил гораздо успешнее — победил с лучшей суммой сезона в стране. Фаворит он и сейчас, а среди возможных конкурентов можно отметить Андрея Мозалева, Александра Самарина и Артура Даниеляна. И все же чистый прокат Кондратюка гарантирует ему первую строчку практически стопроцентно. Как и Александре Бойковой с Дмитрием Козловским. Петербургский дуэт — фавориты в парах. Против них будут дерзкие одногруппники Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, но опыт и статус участников Олимпиады, скорее всего, поможет одержать верх Бойковой и Козловскому.

Меньше всего интриги в танцах на льду. Победа для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина практически гарантирована. Сейчас они считаются неформальными лидерами сборной страны, поскольку олимпийские дуэты либо приостановили карьеру (Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным), либо пока не торопятся возвращаться в Россию из зарубежного турне (Диана Дэвис и Глеб Смолкин). Другие перспективные пары и вовсе либо завершили карьеру, либо теперь выступают в новых сочетания. В итоге теперь Худайбердиева/Базин — самая опытная и статусная пара.

Со вторым местом все также более чем очевидно — талантливая юниорка Елизавета Шанаева здорово перезагрузила карьеру с Павлом Дроздом, который давно уже выступает на высшем уровне и готова удивлять. И разве что третья позиция вакантна — за нее будут бороться сразу несколько дуэтов регионального значения.