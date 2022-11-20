Катар-2022: как проходит открытие чемпионата мира по футболу

В воскресенье стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Турнир пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Впервые в истории чемпионат проходит в арабской стране и во второй раз — на азиатском континенте. Подробнее о мероприятии — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Clive Mason
В первом матче хозяева турнира сыграют с командой Эквадора
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Всего в мундиале примут участие 32 сборные
На весь экран
Фото: Getty Images/FIFA/Gonzalo Arroyo
Это второй чемпионат мира в Азии и первый, который пройдет в арабской стране
На весь экран
Фото: Getty Images/FIFA/Cathrin Mueller
Из-за жаркого летнего климата в Катаре было принято экстраординарное решение провести соревнования зимой
На весь экран
Фото: Getty Images/FIFA/Gonzalo Arroyo
Матчи пройдут на восьми стадионах в пяти городах Катара. Все арены оборудованы системами кондиционирования, так как даже в ноябре температура воздуха достигает 30 градусов
На весь экран
Фото: Getty Images/Clive Mason
Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря в выстроенном с нуля городе Лусаиле
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ercin Erturk
Сборная России не примет участие в чемпионате мира. Хозяев предыдущего мундиаля отстранили перед решающей стадией квалификации. В итоге на турнир отобралась команда Польши
На весь экран
Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Morita
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Четыре года назад она обыграла Хорватию в финале, прошедшем в московских «Лужниках»
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ercin Erturk
При этом действующие чемпионы Европы из Италии отбор не прошли и пропустят турнир, который выигрывали четырежды, во второй раз подряд
На весь экран
Фото: Getty Images/Marc Atkins
Главными фаворитами традиционно считаются Бразилия, Аргентина, Испания, Германия, Франция, Нидерланды, Англия, Бельгия и Португалия
На весь экран
Фото: Getty Images/Marc Atkins
Турнир в Катаре станет последним чемпионатом мира с 32 командами. С 2026 года в финальной стадии будут участвовать по 48 сборных
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.