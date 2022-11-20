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Катар-2022: как проходит открытие чемпионата мира по футболу

В Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу
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20 ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу
Фото: Getty Images/picture alliance/Tom Weller
В воскресенье стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Турнир пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Впервые в истории чемпионат проходит в арабской стране и во второй раз — на азиатском континенте. Подробнее о мероприятии — в галерее «Известий»
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В первом матче хозяева турнира сыграют с командой Эквадора
Фото: Getty Images/Clive Mason
В первом матче хозяева турнира сыграют с командой Эквадора
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Всего в мундиале примут участие 32 сборные
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Всего в мундиале примут участие 32 сборные
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Это второй чемпионат мира в Азии и первый, который пройдет в арабской стране
Фото: Getty Images/FIFA/Gonzalo Arroyo
Это второй чемпионат мира в Азии и первый, который пройдет в арабской стране
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Из жаркого летнего климата в Катаре было принято экстраординарное решение провести соревнования зимой
Фото: Getty Images/FIFA/Cathrin Mueller
Из-за жаркого летнего климата в Катаре было принято экстраординарное решение провести соревнования зимой
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Матчи пройдут на восьми стадионах в пяти городах Катара, все они оборудованы системами кондиционирования, так как даже в ноябре температура воздуха доходит до 30 градусов
Фото: Getty Images/FIFA/Gonzalo Arroyo
Матчи пройдут на восьми стадионах в пяти городах Катара. Все арены оборудованы системами кондиционирования, так как даже в ноябре температура воздуха достигает 30 градусов
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Фото: Getty Images/Clive Mason
Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря в выстроенном с нуля городе Лусаиле
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ercin Erturk
Сборная России не примет участие в чемпионате мира. Хозяев предыдущего мундиаля отстранили перед решающей стадией квалификации. В итоге на турнир отобралась команда Польши
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Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Morita
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Четыре года назад она обыграла Хорватию в финале, прошедшем в московских «Лужниках»
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При этом действующие чемпионы Европы из Италии отбор не прошли и пропустят турнир, который выигрывали четырежды, во второй раз подряд
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ercin Erturk
При этом действующие чемпионы Европы из Италии отбор не прошли и пропустят турнир, который выигрывали четырежды, во второй раз подряд
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Главными фаворитами традиционно считаются Бразилия, Аргентина, Испания, Германия, Франция, Нидерланды, Англия, Бельгия и Португалия
Фото: Getty Images/Marc Atkins
Главными фаворитами традиционно считаются Бразилия, Аргентина, Испания, Германия, Франция, Нидерланды, Англия, Бельгия и Португалия
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Турнир в Катаре станет последним чемпионатом мира с 32 командами. С 2026 года в финальной стадии будут участвовать по 48 сборных
Фото: Getty Images/Marc Atkins
Турнир в Катаре станет последним чемпионатом мира с 32 командами. С 2026 года в финальной стадии будут участвовать по 48 сборных
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