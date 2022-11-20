Катар-2022: как проходит открытие чемпионата мира по футболу

В воскресенье стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Турнир пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Впервые в истории чемпионат проходит в арабской стране и во второй раз — на азиатском континенте. Подробнее о мероприятии — в галерее «Известий»