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Футболист сборной Саудовской Аравии потерял сознание в матче с Аргентиной

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Фото: AP Photo/Luca Bruno
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Защитник сборной Саудовской Аравии Яссер Аль-Шахрани упал в обморок после столкновения с вратарем своей команды Мохаммедом Аль-Оваисом в ходе матча первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу со сборной Аргентины.

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Мохаммед Аль-Оваис при столкновении попал коленом в голову Аль-Шахрани, после чего тот потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках, он уже пришел в сознание.

Саудовская Аравия одержала победу над Аргентиной в первом матче группового турнира ЧМ со счетом 2:1, отмечает «Спорт-Экспресс».

В ходе матча главный арбитр Славко Винчич отменил три гола сборной Аргентины. Во всех трех случаях был офсайд. Всего в ходе игры судьи зафиксировали семь положений вне игры у Аргентины.

Накануне вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд столкнулся на поле с игроком своей команды во время матча со сборной Англии и получил травму. Бейраванд неудачно врезался в защитника Маджида Хоссейни. Около пяти минут он лежал на поле, ему оказывали медицинскую помощь. Вскоре после этого иранца унесли с поля на носилках. На замену вышел Хоссейни Хоссейн. По итогу английская сборная одержала разгромную победу над иранцами со счетом 6:2.

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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