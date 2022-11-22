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H&M отказалась от работы с онлайн-розницей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания H&M не будет сотрудничать с российскими онлайн-ритейлерами. Об этом сообщили «Известиям» 22 ноября в пресс-службе торговой сети.

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В настоящее время продажи товаров этого бренда идут на крупнейших маркетплейсах страны, убедились «Известия». Например, на Wildberries, Ozon. Но в H&M подчеркнули, что бренд не подтверждал сотрудничество ни с одним маркетплейсом.

Ранее, 13 октября, в H&M Group рассказали, что в 38 регионах РФ закрылись 68 магазинов компании.

Шведский ритейлер 18 июля заявил о намерении закрыть торговые точки и прекратить деятельность в России. 20 сентября в компании подтвердили информацию о планах по закрытию магазинов. По информации Financial Times, единовременная потеря H&M из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.

С февраля этого года некоторые иностранные компании приостановили поставки в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских рестрикций. 19 сентября вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что ушедшие зарубежные компании, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности в РФ или в обеспечении условий для возвращения.

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