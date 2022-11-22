В Москве 86-летняя женщина убила больную дочь из-за «голосов в голове»

В Москве 86-летняя женщина подозревается в убийстве своей 52-летней больной ДЦП дочери. По предварительным данным, пенсионерка нанесла ей не менее 15 ударов ножом. Преступление произошло 21 ноября.

По информации «Известий», пожилая москвичка проживала с жертвой в трехкомнатной квартире.

Предполагается, что пенсионерка слышала некие «голоса в голове», ее сознание помутнилось и она напала на дочь.

Женщина нанесла по крайней мере 15 ударов в шею и грудь. Жертва скончалась от полученных ранений.

При этом пострадавшая пыталась сопротивляться, но вырваться ей не удалось. Тело в квартире обнаружил 62-летний супруг второй дочери пенсионерки.

Точные обстоятельства и причины убийства предстоит установить.

5 ноября сообщалось, что суд арестовал 89-летнего мужчину, который, по данным следствия, убил свою жену и расчленил ее. Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, находясь в своей квартире, поссорился со своей 83-летней супругой. Конфликт у пары возник на почве личных неприязненных отношений. Мужчина нанес потерпевшей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. После этого расчленил ее и выбросил части тела с балкона квартиры.