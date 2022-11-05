Суд арестовал расчленившего свою жену 89-летнего мужчину

Суд в Москве избрал в отношении 89-летнего мужчины, который убил свою жену и расчленил ее, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года. Об этом сообщается 5 ноября в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что с учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину пенсионер не признает. Арестованному будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, находясь в своей квартире, поссорился со своей 83-летней супругой. Конфликт у пары возник на почве личных неприязненных отношений.

«С целью убийства мужчина нанес потерпевшей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. После этого отчленил голову, правую руку, ноги и выбросил отчлененные части с балкона квартиры», — указано в сообщении ведомства.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что в Москве около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. По данным «Известий», под окнами жилого дома нашли человеческую руку, две ноги и голову.

Позже правоохранители установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 89-летний супруг погибшей. В его квартире были обнаружены останки тела женщины.