В Госдуме рассказали о «подставе» НАТО со стороны Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подставил НАТО заявлениями о том, что на территорию Польши упала якобы российская ракета. Об этом 22 ноября сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал мнение обозревателя журнала The American Conservative о том, что НАТО оказалось в ловушке из-за заявлений Киева после падения украинской ракеты на территории Польши.

«Я бы не сказал, что Зеленский загнал в ловушку своих партнеров, скорее всего, он их подставил своими заявлениями, что это ракета российского производства. Даже фанаты Украины в Европейском союзе и США не смогли откровенно лгать», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению депутата, слова киевской власти не изменят что-то «в раскладке сил во время проведения спецоперации или еще где-то в Европе».

«Возможно, усилят какие-то границы, польские прежде всего, ведь ПВО Польши показало свою несостоятельность во время залета украинской С-300. Поэтому каких-то серьезных действий европейских стран и США я не ожидаю», — заключил Белик.

15 ноября сообщалось о падении ракеты на территорию Польши на границе с Украиной. Она попала в зерносушилку, погибли два человека. Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией все домыслы о вероятном отношении Москвы к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

На следующий день президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Позже, 21 ноября, представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк отметил, что падение на территории Польши украинской ракеты было несчастным случаем, к таком выводу пришли польские военные.