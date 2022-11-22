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В Госдуме рассказали о «подставе» НАТО со стороны Зеленского

Депутат Белик: Зеленский подставил НАТО заявлениями о падении якобы российских ракет в Польше
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Президент Украины Владимир Зеленский подставил НАТО заявлениями о том, что на территорию Польши упала якобы российская ракета. Об этом 22 ноября сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал мнение обозревателя журнала The American Conservative о том, что НАТО оказалось в ловушке из-за заявлений Киева после падения украинской ракеты на территории Польши.

«Я бы не сказал, что Зеленский загнал в ловушку своих партнеров, скорее всего, он их подставил своими заявлениями, что это ракета российского производства. Даже фанаты Украины в Европейском союзе и США не смогли откровенно лгать», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению депутата, слова киевской власти не изменят что-то «в раскладке сил во время проведения спецоперации или еще где-то в Европе».

«Возможно, усилят какие-то границы, польские прежде всего, ведь ПВО Польши показало свою несостоятельность во время залета украинской С-300. Поэтому каких-то серьезных действий европейских стран и США я не ожидаю», — заключил Белик.

15 ноября сообщалось о падении ракеты на территорию Польши на границе с Украиной. Она попала в зерносушилку, погибли два человека. Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией все домыслы о вероятном отношении Москвы к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

На следующий день президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Позже, 21 ноября, представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк отметил, что падение на территории Польши украинской ракеты было несчастным случаем, к таком выводу пришли польские военные.

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