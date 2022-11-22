Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии

Анкара обвинила Москву в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке. Об этом 21 ноября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Катара.

Турецкий лидер напомнил о договоренности с российской стороной, достигнутой в Сочи в 2019 году, по очистке региона от террористов. Таковыми Анкара считает курдские вооруженные формирования. Однако, по его словам, эти договоренности не выполняются.

«К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им (российским властям. — Ред.) об этом, они этого не сделали и не делают. Продолжение этой операции находится в повестке дня. Мы делали все необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь», — сказал Эрдоган.

В понедельник он также заявил, что не обсуждал с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом воздушную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии и Ирака. Он отметил, что «и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время». Для обсуждения этого вопроса во вторник в Астане начинается очередной раунд переговоров по Сирии.

Турция наряду с Россией и Ираном является страной-гарантом по сирийским переговорам. В октябре 2019 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов для содействия отводу курдских отрядов от сирийско-турецкой границы. В настоящее время в регионе проводится совместное российско-турецкое патрулирование.

В воскресенье, 20 ноября, Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

Как сообщил на следующий день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, ВС Турции за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террориста. Кроме того, турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии три военные операции.