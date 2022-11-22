Реклама
Прямой эфир
Мир
В Косово на 48 часов отложили введение штрафов за сербские номера по просьбе США
Мир
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии
Мир
В Чехии заявили о потере ВСУ инициативы из-за дефицита боеприпасов
Мир
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Соломоновых островах
Мир
Группа хакеров сообщила о взломе портала украинского минфина
Мир
Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон
Мир
В Госдепе США заявили о необходимости деэскалации в Сирии
Мир
Business Insider заявил об окончании сокращений в Twitter
Мир
Британия передала Украине модернизированные ракеты Brimstone-2
Происшествия
Украинские военные выпустили 10 ракет из «Града» по Зайцево в ДНР
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Мир
Британский наемник пожаловался на пережитое в рядах ВСУ

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии

Эрдоган обвинил РФ в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке
0
Фото: REUTERS/G20 Media Center/ADITYA PRADANA PUTRA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анкара обвинила Москву в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке. Об этом 21 ноября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Катара.

Четвертому бывать: к чему могут привести военные атаки Турции по северу Сирии
И насколько вероятно прямое столкновение армий двух стран

Турецкий лидер напомнил о договоренности с российской стороной, достигнутой в Сочи в 2019 году, по очистке региона от террористов. Таковыми Анкара считает курдские вооруженные формирования. Однако, по его словам, эти договоренности не выполняются.

«К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им (российским властям. — Ред.) об этом, они этого не сделали и не делают. Продолжение этой операции находится в повестке дня. Мы делали все необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь», — сказал Эрдоган.

В понедельник он также заявил, что не обсуждал с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом воздушную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии и Ирака. Он отметил, что «и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время». Для обсуждения этого вопроса во вторник в Астане начинается очередной раунд переговоров по Сирии.

Турция наряду с Россией и Ираном является страной-гарантом по сирийским переговорам. В октябре 2019 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов для содействия отводу курдских отрядов от сирийско-турецкой границы. В настоящее время в регионе проводится совместное российско-турецкое патрулирование.

В воскресенье, 20 ноября, Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

Как сообщил на следующий день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, ВС Турции за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террориста. Кроме того, турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии три военные операции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022