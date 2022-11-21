Chery займется экспортом пикапов чужого бренда под своей маркой

Компания Chery, которая пока не производит коммерческие пикапы, готова поставлять на экспорт машины компании ZX Auto под своим брендом. Об этом 21 ноября сообщило издание «Китайские автомобили».

Компания Chery не богата на пикапы, но терять привлекательную нишу на мировом рынке не хочет. В сентябре текущего года марка присмотрелась к производителю техники ZX Auto, который производит рамный полноприводный пикап Weishi 1986.

Фотошпионы засняли на территории завода ZX Auto в городе Жичжао несколько легких грузовиков, на которых хорошо виден логотип Chery на заднем борту автомобиля. ZX Weishi 1986 является классическим пикапом. Машина построена на раме, имеет подключаемый полный привод. Гамма моторов включает в себя два двухлитровых дизельных наддувных мотора и один бензиновый. Ни один из двигателей ZX Auto не разработала сама. Первый — модификация мотора Great Wall, второй силовой агрегат принадлежит разработке FAW, а третий своими корнями уходит к моторам Mitsubishi. Сочетаются двигатели только с механическими коробками.

Внешний вид ZX Weishi 1986 заимствован у американских пикапов: крупная решетка радиатора, обилие хрома, внушительный клиренс и высокая линия капота. Салон пикапа довольно утилитарен, а оснащение скромное: подушки безопасности доступны только в двух топовых комплектациях. Зато их дополняют система обзора на 360 градусов, круиз-контроль и обогрев передних сидений.

Издание предположило, что Chery, пользуясь своей налаженной логистикой и авторитетом марки за рубежом, хочет побыстрее представить на мировом рынке относительно доступные пикапы. Возможно, что такая машина может появиться и для экспорта в Россию.

11 ноября китайский бренд Radar, входит в Geely, показал пикап на электротяге RD6 мощностью 272 л.с. Модель легкого грузовика предназначена не для перевозки грузов, а для активного отдыха. Машина получила электромотор мощностью 272 л.с. установленный на задней оси. Он обеспечивает разгон электрокара до 100 км/ч за 6 с. Машина построена на платформе SEA. В багажном отделении пикапа установлено шесть розеток, способных питать различное электрооборудование суммарной мощностью 2000 Вт, а максимальная масса груза, который можно перевозить на автомобиле, составляет всего 795 кг.