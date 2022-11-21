В Кремле назвали Казахстан важным партнером и союзником

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября прокомментировал прошедшие президентские выборы в Казахстане и оценил отношения Астаны и Москвы.

«Казахстан — наш важный партнер и союзник, всё происходящее там вызывает живой интерес у нас, тщательным образом мониторится», — сказал Песков.

Он отметил, что развитие Казахстана — в интересах как казахстанцев, так и россиян.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства с 81,31% голосов.

Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана.

Сенатор Совета Федерации Андрей Шевченко в разговоре с «Известиями» отметил, что после переизбрания Токаева сотрудничество Москвы и Астаны продолжится во всех сферах.

Токаев заявил, что в экономике страны произойдут кардинальные изменения. Он также пообещал проводить многовекторную внешнюю политику.