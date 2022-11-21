Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Президент России Владимир Путин 21 ноября поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», — говорится в телеграмме с поздравлениями, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент России подчеркнул также, что отношения стратегического партнерства и союзничества между РФ и Казахстаном, основывающиеся на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, успешно развиваются.

«Будем и дальше совместно работать над их совершенствованием», — отмечается в его телеграмме.

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов, которые прошли в воскресенье, 20 ноября. Второе место на выборах получил кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.

Итоговая явка на выборах составила 69,44%. Избирательные бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44%.

Борьбу за лидерство вели шесть кандидатов. Свои кандидатуры также выдвинули общественный деятель Каракат Абден, экономист Мейрам Кажыкен, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

21 ноября в посольстве России в Казахстане отметили, что внеочередные президентские выборы в Казахстане продемонстрировали высокий уровень проведения электорального процесса. В миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также заявили, что выборы в Казахстане были хорошо организованы, а избиратели проявили большую активность. Как отметили в миссии, всё прошло спокойно.