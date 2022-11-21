Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31 %

Действующий президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31 %. Об этом в понедельник, 21 ноября, передает корреспондент «Известий» со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей», — сказал председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.

Второе место на выборах президента Казахстана получил кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.

Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.

Итоговая явка на выборах составила 69,44%. Избирательные бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44%.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане в 20 ноября.

Вечером в воскресенье зампредседателя ЦИК республики Константин Петров сообщал, что предварительная явка составила 69,43%. По данным ЦИК, больше всего избирателей проголосовало в Жетысуской области, а меньше всего — в Алма-Ате.

Кроме того, пять участков для голосования открыли в России. Они были организованы в посольстве и генеральных консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Борьбу за лидерство вели шесть кандидатов. Свои кандидатуры также выдвинули общественный деятель Каракат Абден, экономист Мейрам Кажыкен, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

На предыдущих выборах главы государства, которые состоялись 9 июня 2019 года, Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.