Посольство РФ в Казахстане оценило проведение выборов президента

Внеочередные президентские выборы в Казахстане, прошедшие 20 ноября, продемонстрировали высокий уровень проведения электорального процесса. Об этом в понедельник, 21 ноября, говорится в сообщении посольства России в Казахстане, опубликованном пресс-службой диппредставительства.

«Выборы президента Республики Казахстан, состоявшиеся 20 ноября 2022 года, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами», — сказано в сообщении пресс-службы на сайте посольства.

Как отмечается в публикации, об этом свидетельствуют и заключения многочисленных международных наблюдателей, прибывших в Казахстан, в том числе и из России.

В миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также заявили, что выборы в Казахстане были хорошо организованы, а избиратели проявили большую активность. Как отметили в миссии, все прошло спокойно.

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31%. Второе место на выборах президента Казахстана получил кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.

Итоговая явка на выборах составила 69,44%. Избирательные бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44%.

Борьбу за лидерство вели шесть кандидатов. Свои кандидатуры также выдвинули общественный деятель Каракат Абден, экономист Мейрам Кажыкен, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет. На предыдущих выборах главы государства, которые состоялись 9 июня 2019 года, Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.