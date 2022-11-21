В СФ заявили о продолжении сотрудничества Москвы и Астаны после победы Токаева

Переизбрание Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана означает, что сотрудничество Москвы и Астаны продолжится во всех сферах. Об этом 21 ноября «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Андрей Шевченко.

«Для России это очень важно, поскольку это наш сосед, наш стратегический партнер, это наши братья. И у нас огромная сухопутная граница с Казахстаном. У нас всегда были добрососедские отношения, чисто человеческие, культурные связи, экономика. <…> Наше сотрудничество с Казахстаном продолжится во всех сферах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов, которые прошли 20 ноября. Второе место на выборах получил кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.

Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост главы государства.

Итоговая явка на выборах составила 69,44%. Избирательные бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44%.

Борьбу за лидерство вели шесть кандидатов. Свои кандидатуры также выдвинули общественный деятель Каракат Абден, экономист Мейрам Кажыкен, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

21 ноября в посольстве России в Казахстане отметили, что внеочередные президентские выборы в Казахстане продемонстрировали высокий уровень проведения электорального процесса. В миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества также заявили, что выборы в Казахстане были хорошо организованы, а избиратели проявили большую активность. Как отметили в миссии, все прошло спокойно.