Токаев заявил о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику

Казахстан должен проводить многовекторную внешнюю политику. Об этом 20 ноября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — сказал он после голосования на выборах президента страны.

Ранее, 22 сентября, Токаев заявил, что Казахстан будет стремиться к развитию союзнических отношений с Россией. По его словам, Астана также нацелена на вечное стратегическое партнерство с Китаем, всестороннее сотрудничество с центральноазиатскими государствами и Турцией, развитие взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира.

В Казахстане 20 ноября стартовали внеочередные президентские выборы. На пост главы государства, помимо Токаева, выдвинулись экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Выборы стартовали в 8:00 (5:00 мск). Как передает МИА «Казинформ», к голосованию приступило более 10 тыс. участков по стране. В списках избирателей числится около 12 млн человек.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.