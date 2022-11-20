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Мирные жители пострадали при ударах турецких F-16 по сирийской Алеппо

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Фото: соцсети
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Мирные жители и военные Сирийской Арабской Республики пострадали в результате авиаударов турецких F-16 по населенным пунктам провинции Алеппо, сообщил 20 ноября на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«20 ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. В результате ударов имеются пострадавшие среди мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии», — сказал он.

Егоров добавил, что сирийские боевики оборудовали склады с оружием в лагерях для беженцев Харим и Салькин в провинции Идлиб. Кроме того, там отмечено ухудшение гуманитарной ситуации.

«Пытаясь скрыть свою преступную деятельность, террористы всячески препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций. Действия боевиков создают непосредственную угрозу для жизни беженцев и являются очередным примером того, как террористы используют мирное население в качестве «живого щита», — отметили в Минобороны РФ.

Об авиаударах по северной части Сирии стало известно в ночь на 20 ноября. По данным «Сирийских демократических сил», они были нанесены по Кобани.

Позднее турецкое телевидение сообщило, что воздушные силы Турции нанесли удары по четырем регионам Сирии, а также по одному в Ираке в рамках операции «Коготь и меч». Ударам со стороны турецких истребителей F-16 и беспилотников подверглись сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке — регион Шенгал.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило воздушную операцию «Коготь и меч» против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Позже глава минобороны страны Хулуси Акар сообщил, что турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии.

Как сообщил телеканал TRT, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь и меч» после возвращения с саммита «Большой двадцатки» (G20). Было опубликовано видео, на котором Эрдоган отдает соответствующее распоряжение, находясь в своем самолете.

20 ноября замглавы МИД России Михаил Богданов, комментируя воздушную операцию турецкой армии на севере Сирии и Ирака, заявил, что Москва всегда выступает за «переговорные решения».

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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