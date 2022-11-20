В МИД России отреагировали на операцию Турции в Сирии и Ираке

Замглавы МИД России Михаил Богданов, комментируя воздушную операцию турецкой армии на севере Сирии и Ирака, 20 ноября заявил, что Москва всегда выступает за «переговорные решения».

«Надо разбираться [в ситуации], потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлеченными [в урегулирование] странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами», — сообщил он в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот же день министерство национальной обороны Турции подтвердило воздушную операцию «Коготь и меч» против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке.

Позже глава минобороны страны Хулуси Акар сообщил, что турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии.

Затем в турецком военном ведомстве уточнили, что в Ираке и Сирии было уничтожено 89 целей. Источник сообщил, что в результате турецкого авиаудара погибли три сирийских военных в провинции Эль-Хасака.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.