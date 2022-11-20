Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция подтвердила авиаудары по северу Сирии
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Мир
В Польше уличили США в плане ввязать страну в конфликт на Украине
Происшествия
На западе Москвы обнаружили тело женщины с многочисленными гематомами
Мир
В Турции заявили об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии
Мир
Зеленский назвал три региона с наиболее тяжелой ситуацией с электричеством
Армия
Майор медслужбы Беседин спасал раненых и подчиненных под огнем противника
Происшествия
Работа ж/д станции нарушена в Иловайске из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Париже после митинга «желтых жилетов» госпитализировали 153 человека
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Общество
Пострадавшие из-за ЧП в доме на Сахалине начнут получать выплаты 20 ноября
Происшествия
Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР

В Турции заявили об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Минобороны Турции: уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели, склады
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии в рамках воздушной операции «Коготь и меч», проведенной в ночь на воскресенье. Об этом сообщил глава минобороны страны Хулуси Акар 20 ноября.

Соединенные Штаты Турции: Анкара нацелилась на страны ОДКБ
Удастся ли республике усилиться в регионе и создать «армию Турана»

«Успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели, склады. Точечные удары нанесены по так называемым штабам террористической организации», — приводит его слова телеканал ТРТ.

Акар отметил, что главная цель операции — обеспечить безопасность Турции. По его словам, атаки были тщательно спланированы и прошли по плану. Глава минобороны также лично поблагодарил летчиков, участвовавших в операции.

Ранее в воскресенье министерство национальной обороны Турции сообщало о проведении воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.

Указывалось, что атаки проводятся в северных частях Ирака и Сирии, где террористические группировки размещают базы для нападения на Турцию.

В ночь на 20 ноября представитель «Сирийских демократических сил» (СДС) Фархад Шами рассказал, что Турция наносит удары по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо. Воздушную атаку подтвердил и генеральный командующий СДС Мазлум Абди.

23 августа глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция должна уйти из страны для того, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022