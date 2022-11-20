В Турции заявили об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии в рамках воздушной операции «Коготь и меч», проведенной в ночь на воскресенье. Об этом сообщил глава минобороны страны Хулуси Акар 20 ноября.

«Успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели, склады. Точечные удары нанесены по так называемым штабам террористической организации», — приводит его слова телеканал ТРТ.

Акар отметил, что главная цель операции — обеспечить безопасность Турции. По его словам, атаки были тщательно спланированы и прошли по плану. Глава минобороны также лично поблагодарил летчиков, участвовавших в операции.

Ранее в воскресенье министерство национальной обороны Турции сообщало о проведении воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.

Указывалось, что атаки проводятся в северных частях Ирака и Сирии, где террористические группировки размещают базы для нападения на Турцию.

В ночь на 20 ноября представитель «Сирийских демократических сил» (СДС) Фархад Шами рассказал, что Турция наносит удары по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо. Воздушную атаку подтвердил и генеральный командующий СДС Мазлум Абди.

23 августа глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция должна уйти из страны для того, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.