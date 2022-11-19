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Медведев заявил об усталости Запада от киевского режима и Зеленского

Зампред Совбеза Медведев заявил, что страны Запада устали от киевского режима
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 19 ноября заявил в своем Telegram-канале, что от киевского режима и от президента Украины Владимира Зеленского «все сильно устали». Также он высказал мнение, почему Зеленскому не нужны переговоры.

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Медведев обратил внимание на то, что «неуклюжие» попытки обвинить Россию в обстреле Польши не увенчались успехом. Это, по его мнению, говорит, в частности, о том, что от киевского режима все сильно устали.

«В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», — отметил Медведев.

Также это может говорить о том, что США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательно разрывать отношения с Россией, так как это чревато третьей мировой войной. «Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — подчеркнул он.

На фоне этого Медведев также высказал мнение на тему того, почему президенту Украины не нужны переговоры.

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг», — отметил он.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, стало известно 15 ноября. Некоторые страны сразу же обвинили в этом РФ, однако позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что Киев подтвердил использование сил ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена. Он отметил, что Киев должен участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской ПВО.

17 ноября обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон указал, что скептицизм президента Украины Владимира Зеленского в отношении того, что упавшая в Польше ракета была украинской, выявил разногласия между Киевом и странами Запада. Олсон отметил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Киев непричастен к инциденту с падением ракеты в Польше.

Газета Global Times указала в свою очередь, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. А инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, возникшие в результате ракетного инцидента в Польше разногласия между Западом и Украиной являются лишь нежеланием Европы вступать в прямую военную конфронтацию с РФ.

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