Старейший Берлинский зоопарк закрылся из-за птичьего гриппа

Старейший в Германии Берлинский зоопарк закрылся для посетителей после того, как у одной из его водоплавающих птиц обнаружен птичий грипп. Об этом 18 ноября сообщила газета The Washington Post.

Один из хамеркопов (болотная птица) умер в зоопарке на прошлой неделе. Анализ показал, что в организме животного присутствовал вирус гриппа.

Зоопарк временно прекратил работу из соображений безопасности. Смотрители заняты изучением состояния птиц и их изоляцией.

«Основная цель — предотвратить распространение птичьего гриппа», — заявили в берлинском министерстве климата.

Зоопарки в других городах Германии, в том числе в Грайфсвальде, Карлсруэ, Ростоке и Гейдельберге, также не так давно отметили среди животных случаи птичьего гриппа.

В октябре сообщалось, что птичий грипп был обнаружен специалистами в 155 разных местах Великобритании. Если вспышка инфекции продолжит распространение, то поставки индеек к рождественскому столу британцев будут сорваны.

По состоянию на 2 октября, специалисты уничтожили более 3 млн птиц, при этом зоны профилактики птичьего гриппа введены в Норфолке, Саффолке, некоторых частях Эссекса и на всем юго-западе Англии.

В частности, в Девоне птицеводу Джеймсу Коулману, управляющему фермой Creedy Carver, пришлось забить 20 тыс. уток.