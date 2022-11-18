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Мэр Львова предупредил о возможном отключении света на срок до двух недель

Мэр Львова Садовой: город может остаться без света и тепла на неделю или две
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Фото: Global Look Press/Pavlo Palamarchuk
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Жители Львова могут оказаться без электричества и отопления не на один день, а на несколько недель. Об этом мэр города Андрей Садовой сообщил 18 ноября в своем Telegram-канале.

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Он призвал горожан готовиться к подобной ситуации.

«Львовянам стоит осознать, что реалии, с которыми мы столкнулись сейчас, являются обыденностью многих общин востока и юга Украины уже много месяцев», — добавил он.

По словам Садового, одним жителям Львова совсем не выключают свет, а другим иногда и три раза в сутки.

«Если на линии, заживляющей ваш дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, планово отключать ваш дом «Укрэнерго», скорее всего, не будет», — добавил он.

Ранее в пятницу в украинской энергетической компании ДТЭК заявили об очередном введении в Киеве экстренных отключений света по распоряжению «Укрэнерго». 14 ноября глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света в Киеве продлятся не менее недели.

Отключения также пройдут в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях страны.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил России в стране повреждено 3040% энергетической инфраструктуры. Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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