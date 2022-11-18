В России на треть выросли продажи лапши быстрого приготовления

Продажи лапши быстрого приготовления с января по сентябрь 2022 года выросли на 33,9% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом темпы роста увеличились более чем в два раза: в январе – сентябре 2021 года по сравнению с показателями девяти месяцев 2020 года продажи выросли на 14,3%. Об этом свидетельствует информация NielsenIQ на основе данных торговых сетей, с которыми ознакомились «Известия» 18 ноября. Абсолютных цифр они не раскрывают.

В торговой сети «Лента» объяснили рост продаж лапши быстрого приготовления в денежном выражении инфляцией. В начале года поставщики повысили цены в среднем на четверть, объясняя решение удорожанием сырья, производства и логистики.

Коммерческий директор «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», Big Bon) Наталья Попова добавила, что мука высшего сорта, используемая в производстве, с начала года подорожала на 29%, яичный порошок — примерно на 27%.

Темпы роста продаж в натуральном выражении, наоборот, снижаются. По итогам девяти месяцев 2022 года реализация лапши быстрого приготовлении в сетях выросла на 4,2%, тогда как год назад этот показатель был 4,7%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (входит в том числе «Кухня без границ») Дмитрий Востриков говорит, что в настоящий момент немногие продукты показывают рост в натуральном выражении. Но одним из факторов, влияющих на увеличение продаж лапши, является ее относительная дешевизна по сравнению со многими другими товарами. Более 90% лапши быстрого приготовления относится к категории низких ценовых сегментов, добавили в «Ленте».

Попова прогнозирует, что рынок лапши быстрого приготовления будет расти и дальше, но темпы будут уже не такими агрессивными.

В начале ноября аналитики исследовательской компании NTech привели прогноз, согласно которому в 2023 году повышение цен на мясо, скорее всего, будет на уровне инфляции и составит приблизительно 4–5%. Также незначительно может увеличиться стоимость круп. Кроме того, возможно, рост цен коснется алкоголя.