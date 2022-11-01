Аналитики спрогнозировали динамику роста цены на продукты в РФ в 2023 году

В 2023 году повышение цен на мясо, скорее всего, будет на уровне инфляции и составит приблизительно 4–5%, рассказали «Известиям» 1 ноября аналитики исследовательской компании NTech.

«На крупы цены могут вырасти незначительно, в этом году был хороший урожай. Не исключено увеличение стоимости и на эту категорию товаров, так как продолжают расти цены на электричество, топливо и удобрения» — уточнила аналитик Мария Закатова.

В компании отметили, что Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции «в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности». В перечень товаров также войдет молочная продукция, у которой небольшой срок годности. В результате это может привести к тому, что большое количество товара может быть не реализовано.

«Чтобы минимизировать потери, гипермаркеты могут поднять цены на молочную продукцию, где товары отличаются широтой ассортиментных групп. Кроме того, причинами роста может стать снижение объема выпуска и сокращение молочных хозяйств», — считают эксперты.

Также, как отметили аналитики NTech, еще весной 2022 года начались перебои в поставках кофе: транспортные компании не могли доставить грузы в РФ, у ряда импортеров возникли долги перед владельцами кофейных плантаций из-за роста курса валют. Усложнилась и стала дороже логистика. Также с российского рынка ушли некоторые крупные производители и поставщики кофе.

«Все это может привести к дальнейшему повышению цен на импортный кофе. Это касается и готовых кофейных напитков. По данным исследовательской компании NTech, уже в марте 2022 года цены на кофе в торговых сетях выросли приблизительно на 38% относительно февраля», — рассказала Закатова.

Кроме того, по информации экспертов, рост цен может коснуться алкоголя: может подорожать игристое вино, так как в 2023 году Минфин предложил увеличить минимальные цены закупки. Новый минимальный порог составит 166 рублей за бутылку. Аналитики не исключают, что увеличатся и минимальные цены на крепкий алкоголь. Так, по их данным, в последний раз рост был 1 января 2022 и тогда составил в среднем 7,5%. Приблизительно такого же уровня повышение можно ждать и в следующем году, считают они.

Среди основных влияющих на цены причин аналитики назвали инфляцию, повышение ставок акцизов, рост стоимости сырья.

В середине октября производители и эксперты рассказали «Известиям», что со следующего года сладкие газированные напитки могут подорожать минимум на 7% без учета инфляции. Предполагается, что максимум цены могут вырасти более чем на 20%, в случае если с 2023 года будет введен акциз для сладкой газировки.