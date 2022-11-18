Не всякий пожарный: Россия и Белоруссия создадут уникальную лестницу для спасателей

Российские и белорусские специалисты совместно займутся работой над изготовлением 52-метровой пожарной лестницы для спасения людей с высоких этажей, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Его визит в Минск стал пробным шаром перед масштабным взаимодействием в рамках председательства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Промышленность соседей долгое время развивалась автономно, это особенно полезно изучить в условиях импортозамещения, считает министр. Белорусские спасатели же предложили провести конкурс спецтехники двух стран, чтобы выбрать, с чем лучше работать.

Западное разочарование

Главу МЧС России Александра Куренкова в его первый приезд в Минск сразу взяли в оборот: министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский встретил коллегу уже у трапа самолета. Первым делом они отправились в мемориальный комплекс «Хатынь», основанный на месте одной из сожженных фашистами деревень. Всего в Белоруссии таких уничтоженных деревень было 186. Сожженные дома символизируют печные трубы с колоколами наверху, издающими время от времени протяжный звук.

Экскурсию для гостей провел директор комплекса Артур Зельский. Он рассказывал о зверствах фашистов и страданиях простых людей, невинных детей.



— Мы старались сделать здесь всё так, чтобы, в первую очередь, у людей появлялись эмоции. Потому что времени, будем откровенны, прошло с тех событий много, а люди к нам приезжают самые разные. Молодежь, например, вообще многого о том периоде уже не знает, — поделился он.



Судя по впечатлениям гостей, это в полной мере удалось.

— Сколько раз сюда приезжаю, каждый раз такая сильная грусть, — сказал коллеге Вадим Синявский.

Российский министр с ним согласился.



Согреться после прогулки по мемориалу гостям предлагали ароматным белорусским самогоном из рук красавиц в национальных костюмах.

После мемориальных мероприятий министра ждали на предприятии «Пожснаб» в Борисове. Оно не только поставляет пожарные автомобили и другую технику, но и обслуживает ее. В роли экскурсовода теперь выступил директор Олег Дерябин. Он долго и увлеченно водил гостей по цехам и подробно рассказывал как про готовую технику, так и про отдельные этапы установки оборудования. Привел даже в конструкторское бюро. И попросил журналистов не снимать стенд с чертежами будущей техники.



Олег Дерябин не обошел стороной и тему работы с Европой.

— Я всегда был апологетом работы с Западом. Но постепенно мы отказались от практически всей комплектации, которую закупали в Западной Европе. Оставили только одного производителя. Потому что очень важен сервис. А некоторые из них нас ни во что не ставили: мы вам продали, а уже дальше сами, — сокрушался он.

У белорусского производства давно свой особый путь, отметил позже министр Александр Куренков.

— Промышленность Белоруссии волею судьбы и случая развивалась автономно. И сегодня жизнь подсказывает, что это было очень важно. Есть ряд направлений, по которым Белоруссия самообеспечена. И важно не только перенять этот опыт, но и сама продукция промышленности очень нужна. Например, в пожарной технике такое взаимодействие очень актуально, — заверил он.

С символизмом, но без паники

За духовную часть визита отвечал не только директор «Хатыни», но и протоиерей Федор. Он пригласил делегацию в Храм‐памятник в честь Всех святых, посвященный также памяти защитников Отечества. Здание и даже территория вокруг него были исполнены символизма. Например, большой фонтан может выполнять разные функции и привлекать не только православных туристов.



— Сейчас это фонтан, а 18 января вместо него начинает функционировать крещенская купель. Ставим палатку: мужчины с одной стороны, женщины с другой. Тысячи людей окунаются. В качестве центральной фигуры мы установили Моисея, так как его чтут все конфессии мировые, мы оказались угодны для всех, к нам и мусульмане приезжают, — немного даже хвастался отец Федор.



Символизм продолжился и во внутреннем убранстве. Например, потолок крипты храма венчала прозрачная многогранная конструкция.

— Нас спрашивают: вы что, пирамидами увлекаетесь? А это не пирамида. Это образ шатра, соединяющего вместе девять граней. Он нашел отражение во всех архитектурных решениях храма. Все они кратны девяти. Шатер символизирует одновременно покров Богородицы и устремленность нашего народа, как свечи, к Богу, — рассказал священник.



В крипте храма министры отдали дань памяти защитникам Отечества, а также спасателям, погибшим при исполнении своего долга. В том числе и бывшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.



После храма министра уже ждали в Центре безопасности МЧС. Обычно основы безопасного поведения в нем изучают школьники. На трех этажах с помощью различных тренажеров они учатся правильно переходить дорогу, вести себя в толпе. Особенность в том, что эти знания приобретают не на лекциях, а в довольно реалистичных условиях. Например, на одной стене работающий светофор, а на другой — настоящий автомобиль. Вернее, половина. Если начать переходить дорогу на красный свет, раздается громкий звук и скрип тормозов. Или на большом экране дети видят нерадивого болельщика, который с расстройства от проигрыша команды кинул банку с остатками жидкости в телевизор, спровоцировав замыкание и пожар. Чтобы его потушить, надо взять настоящий огнетушитель, направить раструб на виртуальный огонь, нажать на кнопку — всё как в жизни.

— Конечно, каждый хочет попробовать. Тем самым мы тренируем мышечную память, и в нужный момент человек на автомате будет действовать правильно, — пояснила директор центра Елена Парчук.



Министры, разумеется, тоже смогли потренировать свои навыки. Например, попробовать усидеть на платформе, имитирующей девятибалльное землетрясение. Затем небольшую комнату, куда привели гостей, заволокло плотным дымом.



— Мы насмотрелись всякого здесь: в такой ситуации случаются и паника, и истерика, и плачут, и в обморок практически падают. Причем чаще это происходит с учителями. А ведь в критической ситуации именно им придется нести ответственность за жизнь детей. Потом, конечно, многие приходят в себя и благодарят нас за знания, — рассказала директор центра.



В делегации настолько чувствительных людей не оказалось. Но министр всё равно остался под впечатлением.

— Даже мне, взрослому человеку, было здесь интересно. А для обучения подрастающего поколения это очень перспективно, — поделился он.

Садись, прокачу

Реальные условия работы белорусских пожарных министру удалось оценить в пожарной аварийно-спасательной части №30 Минского городского управления МЧС. Там гостей пустили во все уголки: здесь личный состав отдыхает, здесь тренируется, здесь хранится оборудование, там сушатся пожарные шланги.

Обмундирование и снаряжение белорусского производства тоже показали во всех деталях.

— Да ты улыбнись хоть немного, а то как будто манекен, — подбадривал министр Вадим Синявский сотрудника, который слишком серьезно подошел к демонстрации.

Именной комплект легкой формы для работы на всех чрезвычайных ситуациях, конечно же, подарили и уважаемому гостю.

На заводе МАЗ делегатов решили удивить возможностями производить технику практически без импортных комплектующих.

— Вот эта машина у нас на 80% или практически на 90% импортозащищена и локализована. За счет того что большая работа была проделана нашими конструкторами и технологами, мы сегодня имеем машину, которую можем собирать, чтобы отвечать вызовам времени, — сообщил генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

Российскому министру предложили прокатиться на спортивном МАЗе, который недавно вернулся с гонки. Но эту часть отложили на следующий визит.

— А почему КамАЗу на гонках проигрываете? — поинтересовался министр Вадим Синявский у пилота Сергея Вязовича.

— Так их же просто больше. У них по пять-шесть экипажей на гонке, а у нас по одному-два, и мы приехали вторыми-третьими, значит, только один смог пролезть, — не растерялся пилот.

Партнерство и конкуренция

Основной целью визита, признался российский министр, было желание удостовериться в надежности белорусских партнеров.

— Вы надежны, вы держите слово и выполняете свои обязанности на 100%, и это сильно подкупает. Потому что при разных обстоятельствах надежность выходит на первый план. Вы все настроены на хорошую работу, и именно за этим мы и приезжали. Очень приятно, что есть такие партнеры, на которых можно опираться. И мы будем опираться, — поделился он.

Важным совместным проектом, по его словам, должно стать создание 52-метровой пожарной лестницы, которая помогала бы спасать людей с высоких этажей. Российский министр озвучил принятое решение создать рабочую группу со специалистами двух стран.

— Лестница в 52 м — это интересно и перспективно. Мы будем совместно вести эту работу. А может, замахнемся и на более высокие лестницы в будущем, — подчеркнул Александр Куренков.

Представители белорусской стороны заверили, что готовы не только к партнерству, но и даже к конкуренции в реальных условиях.

— Я вношу предложение создать конкурс, будь то аварийно-спасательной техники, пожарных автоцистерн или же автолестниц, другой техники. Создать рабочую группу из наших специалистов, специалистов МЧС России и предложить производителям поучаствовать в этом конкурсе, чтобы их оценили реальные боевые расчеты МЧС двух стран и выставили рейтинговые баллы. А уже мы, руководители, которые принимают решения, а также практические подразделения, могли на конкурентной основе выбирать ту продукцию, которая лучше себя показала в ходе работы, — предложил Вадим Синявский.

Российские коллеги эту идею поддержали. И заверили, что на сотрудничество с Белоруссией есть большие планы. В том числе в рамках председательства Минска в ОДКБ в следующем году. Этот визит — точно не последний, заверил Александр Куренков.