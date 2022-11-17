Республиканская партия получила контроль над конгрессом США

Республиканцы отобрали у демократов контроль над палатой представителей в конгрессе, сообщают американские СМИ. Партия набрала минимально необходимое большинство в 218 мест. В прессе пишут, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил, передает телеканал «Известия». В активе у демократов 208 мест, не распределены еще девять мест. Ранее однопартийцы Джо Байдена обеспечили себе сохранение большинства в сенате, набрав 50 мандатов против 49 у республиканцев.

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