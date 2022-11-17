Защита Пулатова осталась довольна оправдательным приговором по делу MH17

Защита Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, осталась довольна оправдательным приговором Гаагского суда. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил адвокат россиянина Баундевейн ван Эйк.

Оправдательный приговор он назвал единственно верным.

Суд не смог установить причастность Пулатова к крушению самолета и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Также он был освобожден от ответственности по искам о компенсации семьям погибших.

Ранее в четверг в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и приговорили к пожизненному заключению.

В этот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение суда политизированным. По его словам, весомых доказательств предъявлено так и не было. Кроме того, он напомнил, что российские специалисты так и не были допущены к расследованию.

Пассажирский лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек — граждане десяти государств.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.