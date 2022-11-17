В Совфеде сочли необъективным решение Гаагского суда по MH17

Член Совета Федерации Сергей Цеков 17 ноября прокомментировал «Известиям» решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17.

Ранее в этот день суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и приговорил их к пожизненному заключению.

«Было бы удивительно, если бы они приняли другое решение. С учетом того, как проходило расследование, я могу с уверенностью сказать, что решение необъективно, предвзятое. Решение больше несет политический характер, чем правовой», — сказал сенатор.

По его мнению, международного права на сегодняшний день нет.

«После того, что делают в Америке, в Европе, как таковое международное право приказало долго жить. Можно сказать, что на сегодняшний день международного права нет», — заключил Цеков.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что решение Гаагского суда является политизированным.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что рейс MH17 якобы был сбит ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.