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Кисида заявил о договоренности с Си Цзиньпином не развязывать ядерную войну

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином не допустить применения ядерного оружия. Об этом он рассказал 17 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке.

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«Я озвучил обеспокоенность военной активностью КНР, а также происходящим в Восточно-Китайском море. Я также подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Я условился с Си Цзиньпином о недопустимости применения ядерного оружия и развязывания ядерной войны», — сказал Кисида журналистам.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия и США договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Такое заявление он сделал по итогам встречи главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Анкаре, прошедшей 14 ноября.

16 ноября страны «большой двадцатки» (G20) приняли коммюнике по итогам саммита в Бали. В нем в числе прочего отмечалась недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия. Лидеры G20 пояснили, что мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение.

Тему использования ядерного оружия в ходе саммита в Индонезии Си Цзиньпин также обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 15 ноября они подтвердили свою позицию по предотвращению его применения.

14 ноября, за день до начала саммита, встречу с Си Цзиньпином провел президент США Джо Байден. По итогам встречи главы государств заявили, что ядерная война никогда не должна вестись, так как она «не может быть выиграна».

2 ноября заявление о необходимости предотвращения ядерной войны появилось на сайте МИД РФ. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.

Прежде об этом заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства в начале августа указал, что ядерная война не должна быть развязана, поскольку «в ней не может быть победителей». Он также подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.

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