Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области задержаны двое подозреваемых в диверсионной деятельности
Происшествия
Вертолет аварийно приземлился в Иркутской области
Армия
Администрация Херсонской области опровергла сообщения о вхождении в город Алешки ВСУ
Мир
У японской принцессы Нобуко диагностирован рак
Мир
Зеленский захотел расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области
Общество
Цены на съемное жилье в России упали до 18%
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Мир
Американский эксперт призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»
Мир
Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожен
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
Китай выступил против исключения РФ из состава G20 и других международных площадок
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек

Макрон и Си Цзиньпин выступили против применения ядерного оружия

Лидеры Китая и Франции на G20 заявили о важности предотвращения применения ядерного оружия
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Shen Hong
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 высказались против применения ядерного оружия. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Противоракетный комплекс мер: насколько велик риск повторения Карибского кризиса
И поможет ли опыт 60-летней давности предотвратить ядерный конфликт из-за ситуации вокруг Украины

«Они подтвердили свою твердую позицию по предотвращению применения ядерного оружия. Глава КНР поддержал инициативы президента республики, направленные на достижение мира», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивает Елисейский дворец, Си Цзиньпин поддержал усилия Макрона, направленные на достижение мира на Украине. В частности, Макрон заявил, что последствия этого конфликта выходят за пределы европейских границ и должны быть преодолены путем тесного сотрудничества между Францией и Китаем.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в других сферах, включая гражданскую ядерную энергетику и агропродовольственный сектор.

Накануне, за день до начала саммита «Большой двадцатки», встречу с Си Цзиньпином провел президент США Джо Байден. По итогам встречи главы государств заявили, что ядерная война никогда не должна вестись, так как она «не может быть выиграна».

Прежде об этом заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства в начале августа указал, что ядерная война не должна быть развязана, поскольку «в ней не может быть победителей». Он также подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.

2 ноября заявление о необходимости предотвращения ядерной войны появилось на сайте МИД РФ. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.

Саммит лидеров G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022