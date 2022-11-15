Макрон и Си Цзиньпин выступили против применения ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 высказались против применения ядерного оружия. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Они подтвердили свою твердую позицию по предотвращению применения ядерного оружия. Глава КНР поддержал инициативы президента республики, направленные на достижение мира», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивает Елисейский дворец, Си Цзиньпин поддержал усилия Макрона, направленные на достижение мира на Украине. В частности, Макрон заявил, что последствия этого конфликта выходят за пределы европейских границ и должны быть преодолены путем тесного сотрудничества между Францией и Китаем.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в других сферах, включая гражданскую ядерную энергетику и агропродовольственный сектор.

Накануне, за день до начала саммита «Большой двадцатки», встречу с Си Цзиньпином провел президент США Джо Байден. По итогам встречи главы государств заявили, что ядерная война никогда не должна вестись, так как она «не может быть выиграна».

Прежде об этом заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства в начале августа указал, что ядерная война не должна быть развязана, поскольку «в ней не может быть победителей». Он также подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.

2 ноября заявление о необходимости предотвращения ядерной войны появилось на сайте МИД РФ. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.

Саммит лидеров G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.