Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
Общество
Кириенко и Турчак поздравили активистов МГЕР с 17-летием со дня основания организации
Мир
Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии
Мир
Китай рекомендовал Украине ответить на призывы РФ начать диалог
Экономика
Банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Мир
Республиканцы получили контроль над палатой представителей американского конгресса
Экономика
В России стали скупать подержанные и восстановленные смартфоны
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Мир
Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных
Мир
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Спорт
Чемпион Ашапатов после решения МПК напомнил о сильных духом паралимпийцах РФ

Польша заверила Украину в неизменности поддержки

0
Фото: Getty Images
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инцидент с падением ракет в Польше не изменил курс Варшавы на продолжение поддержки Киева в противостоянии России. Об этом в среду, 16 ноября, заявил представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

«Нынешняя ситуация не изменит нашего подхода. Польша считает необходимым продолжать поддерживать Украину. Польша делала это с самого начала конфликта», — сказал польский дипломат во время своего выступления, трансляция которого была опубликована на сайте организации.

Он добавил, что Польша считает помощь Киеву критически важной и использует многосторонний подход в оказании поддержки Украине и украинцам внутри Польши.

15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши. В результате происшествия погибли два человека. После этого появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

На следующий день Министерство обороны России идентифицировало обломки ракеты, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Минобороны охарактеризовало действия и высказывания Варшавы как намеренную провокацию и уточнило, что российская армия не наносила ракетных ударов в районе украинско-польской границы.

Президент Польши Анджей Дуда также указал на высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала Украине. Солидарность с позицией Варшавы выразил американский Госдепартамент, отметив отсутствие фактов, противоречивших заявлениями польского лидера. Кроме того, президент США Джо Байден уведомил партнеров по G7 и НАТО о том, что ракетный пуск был произведен украинской системой противовоздушной обороны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022