Польша заверила Украину в неизменности поддержки

Инцидент с падением ракет в Польше не изменил курс Варшавы на продолжение поддержки Киева в противостоянии России. Об этом в среду, 16 ноября, заявил представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский.

«Нынешняя ситуация не изменит нашего подхода. Польша считает необходимым продолжать поддерживать Украину. Польша делала это с самого начала конфликта», — сказал польский дипломат во время своего выступления, трансляция которого была опубликована на сайте организации.

Он добавил, что Польша считает помощь Киеву критически важной и использует многосторонний подход в оказании поддержки Украине и украинцам внутри Польши.

15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши. В результате происшествия погибли два человека. После этого появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

На следующий день Министерство обороны России идентифицировало обломки ракеты, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Минобороны охарактеризовало действия и высказывания Варшавы как намеренную провокацию и уточнило, что российская армия не наносила ракетных ударов в районе украинско-польской границы.

Президент Польши Анджей Дуда также указал на высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала Украине. Солидарность с позицией Варшавы выразил американский Госдепартамент, отметив отсутствие фактов, противоречивших заявлениями польского лидера. Кроме того, президент США Джо Байден уведомил партнеров по G7 и НАТО о том, что ракетный пуск был произведен украинской системой противовоздушной обороны.