Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
Армия
Боец ЛНР рассказал о работе с гаубицами «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации
Мир
Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии
Мир
Небензя уличил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение РФ и НАТО
Мир
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Происшествия
Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Армия
Сержант Четин сохранил под минометным огнем технику связи и вызвал подкрепление
Мир
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Мир
Словакия передаст Украине военную помощь на более чем €3,5 млн

Небензя указал на «дурную славу» украинских ПВО из-за ударов по жилым домам

Поспред РФ Небензя: попадания украинской ПВО по гражданским объектам неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Систематические попадания украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) по гражданским объектам неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 16 ноября на заседании Совбеза международной организации.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

«У украинской ПВО давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет (на борту судна Тель-Авив — Новосибирск погибли 78 человек. — Ред.). На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах», — сказал он.

Небензя напомнил, что попытки выдать данные польских СМИ о попадании одной-двух ракет в зерносушилку населенного пункта Пшеводув, из-за чего погибли два человека, за действия российских военных безосновательны. США и другие западные страны признали, что причиной взрывов на востоке Польше, вероятнее всего, стали украинские зенитные ракеты.

«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре. Умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», — уточнил российский дипломат.

Небензя в своем выступлении также указал, что Украина и Польша посредством ситуации с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Постпред РФ усомнился, что украинский президент Владимир Зеленский, обвиняя Россию, не знал о происхождении упавших на территорию Польши ракет.

15 ноября польские СМИ распространили информацию падении одной-двух ракет в приграничном населенном пункте Пшеводув. После этого появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

На следующий день российское Министерство обороны идентифицировало обломки ракет, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Президент Польши Анджей Дуда также указал на высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала Украине. Солидарность с позицией Варшавы выразил американский Госдепартамент, отметив отсутствие фактов, противоречивших заявлениями польского лидера.

Однако Владимир Зеленский категорически отверг версии западных политиков относительно принадлежности снаряда Украине. В свою очередь секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов настоял на безотлагательном допуске Киева к расследованию инцидента.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022