Небензя указал на «дурную славу» украинских ПВО из-за ударов по жилым домам

Систематические попадания украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) по гражданским объектам неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 16 ноября на заседании Совбеза международной организации.

«У украинской ПВО давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет (на борту судна Тель-Авив — Новосибирск погибли 78 человек. — Ред.). На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах», — сказал он.

Небензя напомнил, что попытки выдать данные польских СМИ о попадании одной-двух ракет в зерносушилку населенного пункта Пшеводув, из-за чего погибли два человека, за действия российских военных безосновательны. США и другие западные страны признали, что причиной взрывов на востоке Польше, вероятнее всего, стали украинские зенитные ракеты.

«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре. Умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», — уточнил российский дипломат.

Небензя в своем выступлении также указал, что Украина и Польша посредством ситуации с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Постпред РФ усомнился, что украинский президент Владимир Зеленский, обвиняя Россию, не знал о происхождении упавших на территорию Польши ракет.

15 ноября польские СМИ распространили информацию падении одной-двух ракет в приграничном населенном пункте Пшеводув. После этого появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

На следующий день российское Министерство обороны идентифицировало обломки ракет, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Президент Польши Анджей Дуда также указал на высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала Украине. Солидарность с позицией Варшавы выразил американский Госдепартамент, отметив отсутствие фактов, противоречивших заявлениями польского лидера.

Однако Владимир Зеленский категорически отверг версии западных политиков относительно принадлежности снаряда Украине. В свою очередь секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов настоял на безотлагательном допуске Киева к расследованию инцидента.