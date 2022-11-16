В США раскрыли намерение Украины просить больше оружия после инцидента в Польше

Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии вооружений после инцидента с падением двух ракет в Польше. Об этом 16 ноября заявил порталу Business Insider американский эксперт по России и СССР, доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз.

По его мнению, падение ракет может принести пользу продолжающимся усилиям президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации дополнительной помощи и поддержки от стран Запада.

«Это пропагандистский подарок для украинцев», — сказал Майлз.

По его мнению, попали ракеты в Польшу в результате целенаправленной атаки или по ошибке, инцидент подтверждает точку зрения, которую Зеленский пытался донести до западных партнеров в течение нескольких месяцев.

Были опасения, что с наступлением зимы всё больше людей будут называть конфликт Украины проблемой Киева, отметил эксперт.

Однако теперь украинские власти могут сказать, что другие страны обязаны их поддержать, так как речь идет не только о безопасности одной страны, заключил он.

Также в среду министр обороны США Ллойд Остин отметил, что страны Запада должны прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее в среду Киев заявил о желании участвовать в расследовании инцидента в Польше и потребовал доступа к месту падения ракеты. Украинская сторона готова передать западным партнерам якобы имеющиеся у Киева доказательства «российского следа» в инциденте, отметили власти страны.

Также в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по предварительному анализу НАТО к инциденту с попаданием ракет на территорию Польши, вероятно, привела ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории Украины от крылатых ракет РФ.

Альянс не видит признаков того, что Россия готовит наступательные боевые действия против блока, подчеркнул он.

Президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Днем ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.