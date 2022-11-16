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ФРГ заявила о готовности предложить Польше патрулирование воздушного пространства

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Германия готова предложить Польше патрулирование ее воздушного пространства после инцидента с падением ракет и направить для этого истребители Eurofighter Военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ. Об этом заявил 16 ноября на брифинге представитель минобороны Германии Кристиан Тильс.

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«Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша этого пожелает», — сказал он.

Тильс добавил, что самолеты могут вылететь для патрулирования с баз в ФРГ.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты ПВО Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

По итогу встречи с мировыми лидерами на саммите G20 по вопросу инцидента президент США Джо Байден отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад признает, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской, но при этом продолжает заявлять об угрозе со стороны России для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны.

Вместе с этим, уже в самой Польше не исключили принадлежность ракет Украине.

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