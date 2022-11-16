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Эксперт рассказал о непройденном пике инфляции в США

Эксперт Брагин: пик инфляции в США еще не пройден
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
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Пик инфляции в Соединенных Штатах Америки еще не пройден, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Об этом он рассказал «Известиям» 16 ноября.

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«Замедление инфляции в США по итогам октября не означает что ее пик пройден, инфляция может расти волнами (как, например, было во время нефтяного кризиса)», — сказал он.

По словам эксперта, возможно, нынешний ценовой шок уже отчасти абсорбирован экономикой и на какое-то время цены затормозят рост, однако если факторы высокой экономики (перегрев экономики, пик делового цикла, энергетический кризис) не уйдут, со временем инфляция в стране снова ускорится.

Он отметил, что американские компании вынуждены готовиться к наступлению сложных времен и сокращать расходы. Так, несколько крупных технологических игроков объявили о сокращении штата, в частности, накануне стало известно о крупнейших в истории компании сокращениях Amazon.

Брагин подчеркнул, когда экономика находится в стадии роста, ставки низкие и можно недорого привлечь деньги, компании спокойно относятся к росту расходов.

«Но сейчас ситуация изменилась. Первыми это чувствуют как раз технологические компании, которые рассчитывали на быстрый рост. Если такого роста, как ожидалось, не предвидится, компаниям необходимо оптимизировать расходы, прежде всего — на персонал», — объяснил он.

Ранее, 14 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что резкое поднятие ставок Федеральной резервной системы США может спровоцировать рецессию в стране уже в 2023 году. По его мнению, в начале следующего года процентная ставка может превысить 4,75%, это существенно увеличит стоимость заимствований, и в результате может ударить по наиболее чувствительным отраслям экономики. В итоге компании начнут массовые сокращения и сотни тысяч американцев останутся без работы, добавил он.

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