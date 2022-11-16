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Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракет в Польше

Эрдоган: данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракет в Польше
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Фото: Global Look Press/Turkish Presidency Office
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Согласно имеющимся данным, Россия непричастна к инциденту с падением ракет в Польше. Об этом 16 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Для нас важно, что Россия сказала: «Мы здесь ни при чем». Помимо этого, [канцлер Германии Олаф] Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что [президент США Джо] Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ», — сказал он журналистам на пресс-конференции в рамках саммита «большой двадцатки» (G20).

По словам турецкого лидера, ряд стран НАТО обсудили инцидент с ракетами в Польше и пришли к мнению, что они не имеют отношения к России. Он отметил, что в переговорах с Шольцем получил информацию о том, что инцидент может быть технической ошибкой. Эрдоган высказался за проведение детального расследования произошедшего.

Он подчеркнул, что Турция продолжит развитие отношений с РФ, путь к миру лежит через диалог.

Накануне польские СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека.

В Минобороны РФ заявили, что спекуляции о якобы отношении ВС РФ к произошедшему является намеренной провокацией, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Обломки на фотографии, распространенной польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, подчеркнули в ведомстве.

На следующий день на непричастность России к инциденту в Польше указал и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент нет точных доказательств того, кто запустил эту ракету.

Байден, в свою очередь, отметил, что предварительная информация опровергает предположение, что упавшие ракеты летели из России. Он назвал это «маловероятным в смысле траектории».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» обратил внимание на то, что обломки ракет, упавших в Польше характерны для украинских С-300, у которых истек срок годности. Он предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, скорее всего, ее потерял. Ракеты сбились с курса, упали на территорию Польши, где и взорвались.

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