Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
Общество
Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
Мир
Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Политика
ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии
Мир
Трамп намерен объявить о планах баллотироваться в президенты США в 05:00 мск
Мир
В Киеве ввели экстренное отключение света
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Общество
Хуснуллин заявил о восстановлении второго ж/д пути Крымского моста за полгода
Сюжет:

На Украине сотовые операторы ограничили работу для экономии электричества

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов, чтобы сэкономить электричество для совершения звонков. Об этом 15 ноября сообщил мэр Львова Андрей Садовой

Ракетный толк: насколько удары ВС РФ снизили военный потенциал Украины
Уменьшение пропускной способности железных дорог мешает Киеву маневрировать резервами, отмечают эксперты

«Мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже украинский телеканал «Пятый» также сообщил о проблемах со связью во Львове. Причиной стали взрывы в городе, которые наносятся по всей территории Украины во вторник.

15 ноября по всей страны была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Житомире и Харькове. Несколько взрывов прогремело также в Киеве и области. В Киеве вводятся экстренные отключения электричества. Взрывы были слышны и в Никополе Днепропетровской области.

По данным украинского издания «Страна.ua», без электроснабжения также остались часть Львова, часть Ровно, часть Хмельницкой области. Еще свет пропал в Изюме и Изюмском районе Харьковской области.

Накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

Он отметил, что это привело к отключениям электричества по всей стране и проблемам с отоплением, водоснабжением и утилизацией мусора.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022