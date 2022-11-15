На Украине сотовые операторы ограничили работу для экономии электричества

На Украине сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов, чтобы сэкономить электричество для совершения звонков. Об этом 15 ноября сообщил мэр Львова Андрей Садовой

«Мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже украинский телеканал «Пятый» также сообщил о проблемах со связью во Львове. Причиной стали взрывы в городе, которые наносятся по всей территории Украины во вторник.

15 ноября по всей страны была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Житомире и Харькове. Несколько взрывов прогремело также в Киеве и области. В Киеве вводятся экстренные отключения электричества. Взрывы были слышны и в Никополе Днепропетровской области.

По данным украинского издания «Страна.ua», без электроснабжения также остались часть Львова, часть Ровно, часть Хмельницкой области. Еще свет пропал в Изюме и Изюмском районе Харьковской области.

Накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

Он отметил, что это привело к отключениям электричества по всей стране и проблемам с отоплением, водоснабжением и утилизацией мусора.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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