После обеда лидеров G20 только пять человек остались фотографироваться

После неформального обеда лидеров саммита G20 на Бали только пять человек приняли участие в фотосъемке. Трансляция мероприятия велась на сайте саммита во вторник, 15 ноября.

В групповом фотографировании поучаствовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее во вторник сообщалось, что президенты Аргентины, США и Франции Альберто Фернандес, Джо Байден и Эммануэль Макрон пропустили неформальный обед лидеров G20.

В этот же день президенту Аргентины стало плохо на саммите «Большой двадцатки». Отмечалось, что у Фернандеса началось головокружение и упало давление.

Тогда же премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который тоже находится на саммите, сообщил о положительном тесте на COVID-19, добавив, что намеченные встречи он перенесет и отменит.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Во вторник он провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита. Совместную фотографию политиков опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Российский министр также встретился с китайским коллегой Ван И.