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Президенты Фернандес, Байден и Макрон пропустили неформальный обед лидеров G20

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому стало плохо после открытия саммита G20 на Бали, не принял участия в неформальном обеде с лидерами «Большой двадцатки». Трансляция мероприятия велась на официальном сайте саммита во вторник, 15 ноября.

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На обеде не присутствовали также лидер США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава российской делегации на G20, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также не участвовал в мероприятии, поскольку в это время проводил заранее запланированную встречу с главой МИД КНР Ван И.

Ранее во вторник сообщалось, что президенту Аргентины стало плохо на саммите «Большой двадцатки». Отмечалось, что у Фернандеса началось головокружение и упало давление.

В этот же день премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который также находится на саммите, сообщил о положительном тесте на COVID-19. В целях безопасности делегатов, присутствовавших на заседаниях, господин Хун намерен отправить делегацию страны в Камбоджу. Он добавил, что намеченные встречи перенесет и отменит.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября.

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