Президенту Аргентины Фернандесу стало плохо на саммите G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью на саммите на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента во вторник, 15 ноября.

Сообщается, что у Фернандеса после открытия саммита G20 началось головокружение и упало давление.

«Сегодня у президента Аргентины Альберто Анхеля Фернандеса было пониженное давление, и он почувствовал головокружение. Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений», — сказано в сообщении медиков аргентинского лидера, опубликованном в аккаунте его пресс-секретаря в Twitter.

Ранее в этот же день премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который также находится на саммите, сообщил о положительном тесте на COVID-19. В целях безопасности делегатов, присутствовавших на заседаниях, господин Хун намерен отправить делегацию страны в Камбоджу. Он добавил, что намеченные встречи перенесет и отменит.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.