Премьер-министр Камбоджи сообщил об отмене встреч на полях G20 из-за Covid-19

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который находится на саммите G20 в Индонезии, сообщил о положительном тесте на COVID-19. Об этом он рассказал в соцсети во вторник, 15 ноября.

«Дорогие соотечественники! Я получил положительные тесты на CОVID-19. Перед отъездом из Камбоджи я тестировался, когда необходимо, а за день перед отъездом мне проводили экспресс-тест. Я не был уверен, что это вирус, но утреннее тестирование подтвердило, что это COVID-19», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер Камбоджи пояснил, что, приехав поздно вечером с мероприятий саммита, он не пошел на ужин с некоторыми главами государств, который был организован президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также в целях безопасности делегатов, присутствовавших на заседаниях, господин Хун намерен отправить делегацию страны в Камбоджу. Он добавил, что намеченные встречи перенесет и отменит.

«Я планирую вернуться в Камбоджу этим вечером с типичными симптомами обнаруженной у меня болезни. Буду продолжать работать в обычном режиме, за исключением личных встреч», — написал он.

Несколькими днями ранее в Камбодже проходил Восточноазиатский саммит. Его посетили члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Также в саммите участвуют Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

На саммите G20 на индонезийском острове Бали сообщений о положительных тестах на COVID-19 до сего момента пока не было. Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уже прибыл к месту проведения саммита.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не сможет участвовать в мероприятии.