Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем на полях саммита G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита «большой двадцатки» (G20). Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в МИД РФ.

Совместную фотографию политиков опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров и генсекретарь ООН», — написала она под снимком.

Накануне заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак заявил о желании Гутерриша провести встречу с главой МИД России.

Как рассказал сам Лавров, на сегодня у него запланированы несколько выступлений и работа над принятием итоговой декларации. Кроме того, на полях саммита министр проведет несколько двусторонних встреч.

Ранее во вторник российский министр встретился с китайским коллегой Ван И.

Лавров прибыл на Бали в воскресенье. Глава российской дипломатии прилетел в Индонезию из Камбоджи, где участвовал в Восточноазиатском саммите.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября. На мероприятии представители России планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией.