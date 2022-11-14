Стало известно о ликвидации напавшего на сотрудника СК и ранившего полицейских в Анапе

Житель Анапы, напавший на сотрудника Следственного комитета (СК) и ранивший правоохранителей, ликвидирован в ходе штурма дома. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа» в понедельник, 14 ноября.

«Сегодня около 22:30 в городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель», — уточняется в сообщении ведомства.

О том, что в Анапе к 56-летнему мужчине пришли представители энергосбытовой компании для отключения электроэнергии в связи с неуплатой, стало известно ранее. Их сопровождали двое участковых. В ответ должник нанес ножевые ранения двоим полицейским и забаррикадировался в своем доме. Позже сообщалось о ранении еще одного полицейского уже в процессе штурма дома.

После нападения на полицейских к месту происшествия прибыли сотрудники следственного управления. Тогда мужчина сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. При этом едва не пострадал один из следователей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления (СУ). Также возбуждено дело о применении насилия в отношении двух сотрудников МВД, отметили в СУ СК.

По данным нашего источника, знакомого с ситуацией, дебошир с самого начала вел себя неадекватно. Он утверждал, что «родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно».