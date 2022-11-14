Задолжавший за коммуналку житель Анапы ранил полицейских и спрятался в доме

Задолжавший за электричество житель Анапы нанес ножевые ранения двум полицейским, после чего забаррикадировался в своем доме. Проводятся мероприятия по задержанию мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сегодня в городе Анапа во избежание возможной конфликтной ситуации двое участковых уполномоченных полиции сопровождали представителей энергосбытовой компании, которые прибыли для отключения электроэнергии в связи с неуплатой к домовладению 56-летнего местного жителя. Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его домовладения от электросети, нанес ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время придомовая территория оцеплена. Пострадавшие полицейские госпитализированы в медучреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

9 октября на Ярцевской улице в Москве дебошир начал стрелять из окна своей квартиры, после чего очевидцы вызвали полицию. Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который открыл огонь по патрульной машине и ранил сотрудника в ноги. В соответствии с законом «О полиции» сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие, злоумышленник получил ранение и был задержан.