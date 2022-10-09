В Москве мужчина ранил полицейского выстрелом из ружья и пострадал при задержании

Мужчина выстрелил из ружья в патрульный автомобиль и ранил полицейского на Ярцевской улице на западе Москвы. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Сообщается, что дебошир начал стрелять из окна своей квартиры, и очевидцы вызвали полицию. Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который открыл огонь по патрульной машине и ранил сотрудника в ноги.

«В соответствии с законом «О полиции» сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Полицейскому и злоумышленнику оказывают медицинскую помощь. У нападавшего изъяли ружье, проводится проверка.

Как рассказал очевидец инцидента, он услышал стрельбу одним из первых и сразу вышел на улицу.

«Увидел его жену, которая пряталась в подъезде. Она сказала, что его пьяного из ресторана привезла, а дальше он начал себя неадекватно вести», — уточнил собеседник.

Ранее, 26 сентября, около клуба «16 тонн» в Москве произошла стрельба. В ходе происшествия пострадали два человека. В надзорном ведомстве сообщили, что мужчина 1964 года рождения, находясь около главного входа в бар на Пресненском Валу, выстрелил в охранника заведения и ранил его.