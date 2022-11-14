Напавший на участковых и сотрудника СК в Анапе ранил еще одного полицейского

Житель Анапы, напавший на сотрудника Следственного комитета и участковых, ранил еще одного полицейского. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«В настоящее время подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного из полицейских, последний госпитализирован», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, 14 ноября в Анапе к мужчине пришли представители энергосбытовой компании для отключения электроэнергии в связи с неуплатой. Их сопровождали двое участковых. В результате должник нанес ножевые ранения двоим полицейским и забаррикадировался в своем доме.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления. Также возбуждено дело о применении насилия в отношении двух сотрудников МВД, отметили в СУ СК.

По данным нашего источника, знакомого с ситуацией, дебошир с самого начала вел себя неадекватно. Он утверждал, что «родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно».

После нападения на полицейских к месту происшествия прибыли сотрудники следственного управления. Тогда мужчина сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. При этом едва не пострадал один из следователей. В ведомстве добавили, что мужчина был блокирован в доме правоохранителями и продолжает сопротивляться.

После сообщения о ранении еще одного полицейского стало известно о ликвидации мужчины в ходе штурма.